Semana inicia com mais de 700 vagas de trabalho abertas na capital

Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador. - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta segunda-feira (27/1), 742 vagas para quem está à procura de um emprego. Há cargos para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência, sendo algumas exclusivas para pessoas com deficiência e para Jovem Aprendiz.

O posto com maior remuneração é o de supervisor de cozinha, que oferece uma vaga no Lago Sul, com salário de R$ 4 mil. A oportunidade exige experiência e o ensino superior completo na área de gastronomia.

Outra vaga que está entre os salários mais altos é para agente de recrutamento e seleção. São duas oportunidades, em Santa Maria, com remuneração de R$ 3 mil. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência no ramo.

Entre os cargos com mais vagas abertas está o de vendedor interno. São 30 oportunidades, em local de trabalho não fixo. O salário é de R$ 1.518 e a oportunidade exige candidatos com, pelo menos, o ensino médio incompleto. No entanto, não é necessário ter experiência na função.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas também podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.