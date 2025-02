Traficante foragido da Papuda é recapturado no Setor Comercial Sul

Um homem, 45 anos, com mandado de recaptura em aberto, foi preso pelo 1º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no Setor Comercial Sul. Segundo informações do sistema da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAPE), o suspeito havia recebido o benefício da saída temporária em 2024, mas não retornou à unidade prisional, permanecendo foragido desde então.

Ao avistar a viatura policial, o suspeito, que transitava de bicicleta pelo local, demonstrou comportamento evasivo e desviou sua rota de maneira abrupta, seguindo em direção ao Hospital de Base. A atitude levantou suspeitas e levou os policiais a darem ordem de parada. Desobedecendo aos comandos, o homem tentou fugir.

Após breve acompanhamento, o indivíduo foi interceptado e abordado. Mesmo que nenhum material ilícito tenha sido encontrado, constatou-se que o homem não portava documentos de identificação e forneceu informações que, ao serem verificadas nos sistemas Gênesis e Infoseg, não apresentaram nenhum registro.

Questionado novamente, o suspeito forneceu outro nome, além de alegar desconhecer o CPF e afirmar que residiu por muitos anos em Minas Gerais. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia para identificação e manteve a versão apresentada aos policiais militares. No entanto, a análise biométrica revelou sua verdadeira identidade.

Tratava-se de um homem condenado por tráfico de entorpecentes, com mandado de recaptura expedido após sua fuga do Complexo Penitenciário da Papuda. Além de ser encaminhado para o cumprimento da pena pendente, foi lavrado termo circunstanciado pelo crime de falsa identidade. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (27/1).