Adolescente autista que fugiu para ver mansões no Lago Sul é resgatado

Um adolescente autista que fugiu de casa no último domingo (26/1) foi resgatado por policiais militares. Ele disse que tinha saído de casa 'para ver as mansões do Lago Sul'. O jovem de 16 anos estava perdido em um ônibus, descalço, molhado e sem dinheiro para pagar a passagem. O motorista do ônibus, que fazia o trajeto de Taguatinga para Santa Maria, avisou os policiais da presença do adolescente em condições de vulnerabilidade dentro do coletivo.

Os policiais conquistaram a confiança dele e conseguiram interagir para obter informações sobre sua identidade e endereço. Percebendo que ele estava com fome, a equipe ofereceu um lanche, momento em que o jovem revelou seu nome e o nome da mãe.

Ao consultarem os sistemas de segurança, os policiais identificaram o adolescente e constataram que não havia registro de desaparecimento. A equipe conseguiu entrar em contato com a mãe dele, que informou morar em Ceilândia. O jovem foi conduzido em segurança pelos policiais até sua residência, onde foi entregue à família.