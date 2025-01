Roubos em transporte coletivo diminuem 49,3% no DF

Os roubos em transporte coletivos no Distrito Federal caíram 49,3% no ano de 2024 em comparação com 2023. Os dados fazem parte de uma série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), que apontou ainda uma redução de 93% nesse tipo de crime na comparação com 2016, ano de início do levantamento. O governador Ibaneis Rocha (MDB) atribui a queda a ações como o pagamento digital nos ônibus.

"A redução se deu graças a ações estratégicas focadas em inovação. O pagamento digital nos ônibus foi uma das iniciativas-chave, além do monitoramento das cidades com câmeras de segurança, e operações integradas entre as forças de segurança. Vamos continuar o trabalho para que todos possam se locomover com tranquilidade", destacou Ibaneis.

O DF já conta com aproximadamente 1,3 mil câmeras de monitoramento distribuídas em pontos estratégicos. O uso da tecnologia aliado a ferramentas de inteligência tem auxiliado a identificar padrões de atuação criminosa e direcionar as investigações.

Os dados mostram ainda que 10 regiões administrativas apresentaram declínio nas ocorrências dentro de transporte público, com destaque para quatro cidades: Samambaia, Estrutural, Ceilândia e Santa Maria. No caso da primeira, a redução foi de 71%. Em 2023, foram registradas 137 ocorrências, enquanto em 2024 o número caiu para 40. Na Estrutural, o número reduziu de 62 para 23, queda de 63%. Ceilândia e Santa Maria tiveram diminuições de 45% e 41%, respectivamente.

Além disso, sete das 35 regiões administrativas do DF sequer tiveram registros do crime dentro de transporte público em 2024: Gama, Brazlândia, Guará, Cruzeiro, Varjão, Vicente Pires e Fercal.



*Com informações da Agência Brasília