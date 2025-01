GDF entrega unidades habitacionais e câmeras de monitoramento no Sol Nascente

Na manhã desta quinta-feira (9/1), a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), entregou 70 unidades habitacionais para a população do Sol Nascente. Os apartamentos estão divididos em dois condomínios e todas as chaves foram entregues aos contemplados durante o evento. Celina lembrou que os moradores não arcarão com nenhum custo dos imóveis. “Essas pessoas aqui não vão ter que pagar nada, não é financiado. Realmente, todo o investimento foi feito pelo GDF”, pontuou.

Ainda de acordo com a governadora, a intenção é fazer mais entregas. “A gente quer ampliar. Até o final do ano, a ideia é entregar mais duas mil unidades para pessoas em vulnerabilidade”, previu Celina.

Videomonitoramento

No mesmo evento, também foi lançado o sistema de videomonitoramento para a região do Sol Nascente, com 55 câmeras. Nesse novo projeto, o sistema estará interligado diretamente à central de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

Celina Leão e Sandro Avellar conferem câmeras de monitoramento no Sol Nascente (foto: Arthur de Souza)

A ideia é dar uma resposta mais rápida para comunidade, tendo em vista que todo acompanhamento é feito em tempo integral e real. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, disse que as câmeras vão monitorar pontos estratégicos da região, onde os índices de criminalidade estão mais elevados. “Isso vai fazer com que o criminoso pense duas vezes antes de cometer qualquer delito e vai transmitir à população a sensação de segurança, pois vão saber que estão sendo monitorados”, garantiu.