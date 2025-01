Motorista bêbado é preso ao voltar de clube; via é a mesma onde ciclista morreu

Menos de 24 horas depois do atropelamento que resultou na morte de Victor de Aquino Costa, 18 anos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista embriagado na mesma região onde o jovem foi atingido por um carro, na BR-020, em Planaltina.



O motorista foi detido na noite desta segunda-feira (27/1), após desobedecer à ordem de parada e tentar fugir por cerca de 2km. A equipe da PRF foi alertada por um motociclista sobre um carro que trafegava em zigue-zague no sentido Planaltina/Brasília.

Os policiais posicionaram-se no acostamento e deram ordem de parada ao veículo suspeito, que foi ignorada pelo motorista. De acordo com a PRF, na tentativa de fuga, o condutor colocou em risco pedestres que estavam em uma parada de ônibus próxima. A perseguição terminou 2km depois, quando o carro foi interceptado.

Durante a abordagem, o motorista demonstrava sinais de embriaguez, assim como o passageiro. Após o teste de etilômetro, foi constatada a presença de 0,82 mg/L de álcool no organismo, índice que configura crime de trânsito.

Além de estar alcoolizado, o condutor não tinha habilitação e informou que retornava de um clube acompanhado de familiares e amigos. Ele foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia Civil (Sobradinho 2).

Atropelamento e morte



Victor de Aquino foi atropelado e morto por um motorista embriagado, na manhã desta segunda-feira. De acordo com familiares, o jovem estava indo para uma clínica odontológica no momento do acidente.

O motorista que atropelou e matou Victor dirigia bêbado e foi preso em flagrante pela PRF. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Acima de 0,30, a conduta já é considerada crime de trânsito.

O atropelamento aconteceu no KM 29 da BR-020, altura de Planaltina, sentido Formosa (GO). O ciclista foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi atropelada por um Hyundai HB20, de cor prata, conduzido por um homem de 52 anos, que capotou ao sair da via. O condutor sofreu escoriações no braço direito e, ao ser avaliado pelos bombeiros, recusou ser transportado para o hospital. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.