DF tem 701 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (29/1)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (29/1), um total de 701 vagas de emprego para diversas áreas. Dentre elas, 24 oportunidades são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, com salários que chegam a R$1.606, em postos voltados ao atendimento ao público, localizados no Lago Sul e na Asa Norte.



Vendedor, cozinheiro, açougueiro, pedreiro e recepcionista também estão na lista. Os maiores salários do dia estão em Santa Maria e no Lago Sul, onde há duas vagas para comprador, com remuneração de R$ 6 mil, duas para agente de recrutamento e seleção (R$ 3 mil) e uma para supervisor de cozinha (R$ 4 mil). Entre os cargos com maior demanda, destacam-se 61 vagas para atendente de lanchonete, 44 para vendedor interno e 36 para operador de telemarketing, com salários de até R$1.524,96. As vagas são para as regiões de Taguatinga, Vicente Pires, Asa Sul, Riacho Fundo, Ceilândia e São Sebastião, sem local de trabalho fixo.



Todas as oportunidades incluem benefícios, além da remuneração. Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, das 8h às 17h, durante a semana. O cadastro no sistema permite que o candidato seja considerado para futuras oportunidades compatíveis com seu perfil, mesmo que nenhuma das vagas do dia sejam atraentes ao candidato.



Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente, pelo aplicativo do Sine Fácil, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF).