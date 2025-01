Devido ao período chuvoso, ponte da EPTG terá intervenção preventiva

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) está fazendo vistorias em pontes das rodovias com o objetivo de executar manutenções preventivas e corretivas devido ao intenso período chuvoso. Os trabalhos começam nesta terça-feira (21/1).



Neste primeiro momento, foi identificada a necessidade de intervenção corretiva na ponte sobre o Córrego Samambaia, localizada na DF-085 (EPTG), na altura do Km 8,3, marginal sul, sentido Taguatinga-Brasília.

Motoristas que trafegam na marginal sul e que estejam saindo da terceira saída de Águas Claras deverão pegar o desvio que será sinalizado direcionando os condutores diretamente para a EPTG. Já quem trafega na EPTG e quer entrar na marginal sul para acessar a DF-079 (Estrada Parque Vicente Pires/EPVP), a orientação é pegar o novo acesso antes mesmo do Viaduto Israel Pinheiro.

Área com as marcações que especificam os pontos de intervenção (foto: Divulgação/DER-DF)

Intervenção

O serviço é necessário devido à constatação de um início de um processo erosivo identificado na saída da ponte, causado pelas fortes chuvas, que pode comprometer a pavimentação asfáltica.

Para a execução dos serviços, será necessária a interdição do trecho no entorno da ponte e a implementação de desvios, que entrarão em funcionamento nesta terça, a partir das 10h. Esses desvios, devidamente sinalizados, foram planejados para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos motoristas.

A intervenção será realizada por administração direta, com equipes e equipamentos do próprio DER-DF, e tem a previsão de durar 45 dias. Durante esse período, o órgão recomenda que os condutores reduzam a velocidade ao passar pelo trecho em obras para garantir a segurança no trânsito, bem como dos trabalhadores e máquinas que estarão atuando no local.

Recuperação de vias

O DER-DF tem intensificado os trabalhos de manutenção e recuperação de rodovias durante o período de chuvas, quando o volume de água aumenta o desgaste das pistas e estruturas viárias.



Além de ações emergenciais, como essa intervenção na EPTG, o órgão atua em serviços preventivos para garantir a segurança dos motoristas e minimizar os impactos causados pelas intempéries. O DER-DF reforça a importância da atenção redobrada dos condutores às sinalizações e desvios implantados para minimizar os impactos no tráfego da região.

*Com informações do DER-DF