Conic será palco de evento que finaliza mês da saúde mental

Acolhimento psicológico, escuta psicanalítica, técnicas de respiração, meditação, aromaterapia, oficinas, dança circular e exames de acuidade visual, entre outras atividades, podem ser feitas de graça, amanhã, no "Bem-estar Conic", que será realizado das 8h às 18h, no tradicional centro comercial e cultural de Brasília, no Setor de Diversões Sul (SDS).



O evento faz parte da iniciativa Janeiro Branco, que visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, e é idealizado pela escola de psicanálise de Brasília, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF).

Flávio Calile, diretor da escola de psicanálise, relata a importância de trabalhar aspectos da saúde mental. “Essas ações têm como objetivo quebrar tabus, diminuir o estigma em torno da terapia e das condições psicológicas, e lembrar às pessoas que elas não estão sozinhas ao enfrentarem dificuldades emocionais”, afirmou Flávio.

Os exames de acuidade visual serão feitos em parceria com o Hospital de Olhos do Distrito Federal. A Codese-DF participa por meio de suas câmaras técnicas de Saúde, Educação, Cidadania, Cultura de Paz e Segurança. A gestora da câmara de Cultura de Paz, Fabíola Orlando, ressaltou a importância da saúde mental. “Esse aspecto é um pilar fundamental para a saúde integral do indivíduo e deve ser implementado o ano inteiro.”

A campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 para dar visibilidade aos cuidados com a saúde mental. O primeiro mês do ano foi escolhido para a campanha por conta de sua simbologia, que representa uma chance de recomeço e reflexão no ano que se inicia.

Serviço:

Evento: Bem-Estar Conic

Data: 30 de janeiro

Horário: 8h às 18h

Local: Edifício Boulevard Center – Conic

Entrada gratuita

