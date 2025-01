Botafogo anuncia a contratação do goleiro Léo Linck

Nesta quarta-feira (29), o Botafogo anunciou a contratação do goleiro Léo Linck, ex-Athletico. Aos 23 anos, ele chega para disputar a posição com o titular John. Léo também vai cobrir a saída do ídolo Gatito, que deixou o clube ao final da temporada passada e se transferiu para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Aliás, Léo já está no Rio de Janeiro há pelo menos duas semanas. Ao chegar à cidade maravilhosa, elogiou os goleiros campeões da Libertadores pelo Botafogo em 2024. E também fez elogios a Jefferson, ídolo histórico do Glorioso e quem costuma mencionar como referência na posição.

LEIA MAIS: Destaque inicial do Botafogo, Patrick de Paula supera lesões e fala de conquistas

Contudo, Léo iniciou sua carreira profissional no Athletico na temporada de 2022. Ele ganhou mais espaço após a venda de Bento para o futebol da Arábia Saudita. No entanto, perdeu a titularidade para Mycael, outra cria da base do Furacão.

Confira quanto o Botafogo pagou pelo goleiro

Todavia, a negociação com o Botafogo foi de 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões). O Athletico manteve 20% dos direitos do goleiro em uma possível venda. Léo é o segundo reforço oficial do Botafogo. O clube também confirmou a chegada do atacante Artur, ex-Zenit, da Rússia, que já foi apresentado.

BEM-VINDO AO GLORIOSO BOTAFOGO, LÉO LINCK! ???????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/02wHddkq70 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 29, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.