Chuvas causam quedas de árvores em diversos pontos da cidade; veja quais

As fortes chuvas desta quarta-feira (29/01) causaram estragos em diversas áreas do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender várias ocorrências relacionadas à queda de árvores provocadas pelas tempestades.

No Setor de Clubes Sul, uma árvore caiu sobre uma residência. No Lago Sul (QI 15), outra árvore rompeu a fiação elétrica e bloqueou a via. Já no Setor de Embaixadas (Quadra 813 Sul), uma árvore tombou próximo à Embaixada da China. Na região do Jardim Botânico, uma residência foi atingida por uma árvore, e no Setor Hoteleiro Sul, na quadra 6, outra queda foi registrada em uma via pública.

Segundo o CBMDF, não houve vítimas nos incidentes, mas a maioria resultou na obstrução de vias públicas.

O órgão orienta a população a tomar precauções durante chuvas intensas: evitar transitar por vias alagadas, não estacionar próximo a árvores e redobrar a atenção em locais de risco.