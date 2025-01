Taxa de desemprego recuou e atinge 14,6% no Distrito Federal, diz Dieese

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), foi divulgada na manhã desta quarta-feira (29/1). Os dados mostraram que a taxa de desemprego em Brasília caiu em dezembro para 14,6%, em relação a novembro, quando estava 15,5%.

Segundo os dados, no Distrito Federal, o quantitativo de trabalhadores ocupados cresceu 4,6% entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, o que representa um acréscimo de 65 mil postos de trabalho. O setor de serviços foi um dos grandes responsáveis pelo avanço, com 30 mil novas vagas, seguido pela construção civil, que registrou um crescimento de 21,2%.

A técnica e economista do Dieese Lúcia Garcia explica que o aumento nos indicadores representa uma recuperação do mercado de trabalho local. “Constata-se uma melhoria ocupacional no mercado de trabalho do Distrito Federal ao longo de 2024, o que fez a taxa de desemprego recuar a patamares de 2015. Em dezembro daquele ano era de 14,5%, ou seja, ganhamos quase uma década em um ano difícil, mas ganhamos”, afirma.

De acordo com a pesquisa, na Periferia Metropolitana de Brasília, a tendência foi semelhante. A taxa de desemprego caiu de 16,8% para 15,2% da População Economicamente Ativa (PEA). O setor de comércio e reparação registrou alta de 3,9% nas contratações, e os serviços expandiram em 3,6%. O aumento do emprego formal também se destacou com o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado (1,7%).