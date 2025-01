Rebanhão: 39ª edição do evento católico espera 6 mil pessoas durante o carnaval

Imagens da 38ª edição do Rebanhão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Vem aí a 39ª edição do Rebanhão, promovida pela Renovação Carismática Católica do Distrito Federal (RCC-DF). Sob o tema "Senhor, a quem iríamos nós?" (Jó 6, 68a), a festa conta com o apoio da Arquidiocese de Brasília e promete um carnaval diferente, marcado pela fé e pela espiritualidade. O evento, que será realizado na Arena BRB Nilson Nelson, de 2 a 4 de março, espera reunir cerca de 6 mil fiéis de toda a capital em pleno carnaval.

Com uma programação intensa, o Rebanhão 2024 oferecerá aos participantes momentos de profunda espiritualidade, com pregações, adorações, louvor e a celebração da Santa Missa. Além disso, o evento contará com espaços exclusivos para a evangelização de crianças e adolescentes, o Rebainho e o Adolesantos, respectivamente.

Nos intervalos, os participantes terão a oportunidade de buscar apoio e orientação junto ao Ministério para as Famílias, que estará disponível para oferecer oração e aconselhamento. O Ministério de Oração por Cura e Libertação também estará presente, realizando atendimentos individuais para aqueles que necessitarem.

A programação do Rebanhão 2024 contará ainda com apresentações artísticas e um espaço dedicado à evangelização. Os sacerdotes das diversas paróquias do Distrito Federal estarão disponíveis para atender confissões, preparando os fiéis para o período quaresmal — intervalo de por 40 dias (entre a Quarta-feira de Cinzas e o Domingo de Ramos) em que católicos se preparam para a Páscoa.

Não perca!

Local: ARENA BRB NILSON NELSON

Data: 02, 03 e 04 de março de 2025

Horário: Das 7h30 às 18h

Transmissão: Youtube RCCBRASILIA

Para mais informações:

Telefone: (61) 32248586 (Escritório da RCC/DF)

Telefone:(61) 985731003 Danillo (Assessoria de Imprensa – RCC/DF)