Ira Jovem Gama impõe "dress code" no Bezerrão; PM intervém

A presidência da organizada anunciou o início de uma campanha de "conscientização" com o lema: "Jogo do Gama, camisa do Gama" - (crédito: Arthur Ribeiro/CB/D.A. Press)

Uma confusão entre torcedores da Ira Jovem Gama resultou em uma "determinação" audaciosa por parte da liderança da organizada. No sábado (25/1), durante a partida entre Gama e Legião, os membros entraram em confronto com torcedores devido ao uso de camisas de outros times nacionais. A situação exigiu intervenção da Polícia Militar (PMDF), que conduziu os envolvidos à delegacia.

Após o fato, a Ira Jovem Gama usou as redes sociais para publicar um comunicado "oficial", com o seguinte aviso: "Evite constrangimento". Na nota, postada no Instagram, a presidência da organizada anunciou o início de uma campanha de "conscientização" com o lema: "Jogo do Gama, camisa do Gama".

No comunicado, a diretoria estipulou a proibição do uso de camisas ou materiais de outros times, uma regra que se aplica aos aliados e a todos os torcedores dentro do estádio. Além disso, os diretores esclareceram que, para entrar no Estádio do Bezerrão, será necessário usar camisas do Gama, da Ira Jovem ou em cores padrão do clube.

Contudo, as regras impostas não foram repassadas por nenhum órgão governamental, pelos clubes ou pela segurança privada. Nesta quarta-feira (29/1), o Gama enfrenta o Ceilandense, com o jogo marcado para as 20h no Bezerrão. Policiais militares farão a segurança nas áreas externas e nos arredores das arquibancadas.