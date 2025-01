Policial militar é baleado durante cerco no Sol Nascente

Ainda não há informações sobre a identidade do policial militar. - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Um policial militar da unidade de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) foi atingido por um disparo durante um cerco na quadra 89 do Sol Nascente, na noite desta quarta-feira (29/1).

De acordo com informações divulgas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência segue em andamento, sem comunicação via rádio ou telefone devido à área de mata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros a vítima.