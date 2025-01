O Festival Horizonte de Histórias chega a Brazlândia, SIA e Estrutural entre os dias 17 de março e 2 de abril, celebrando a tradição da oralidade e a importância da narração de histórias. O evento visa promover o encontro entre gerações e culturas, resgatando e valorizando o poder das palavras contadas.

Durante o festival, o público poderá participar de uma série de atividades, incluindo Sessões de Contos com 24 contadores selecionados, que encantarão todos com suas narrativas. As apresentações especiais ficam por conta da abertura e do encerramento, que trarão espetáculos literários do Grupo Paepalanthus, além de performances de Tino Freitas, Alessandra Roscoe e Warley Goulart (RJ), prometendo emocionar os presentes.

Também serão oferecidas formativas, como a Residência Artística "Palavra: a matéria-prima na arte-ofício do contador de histórias", conduzida por Warley Goulart, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias (RJ). Além disso, oficinas práticas serão realizadas por Ana Neila Torquato, Alessandra Roscoe e Sonia Soares, voltadas a professores, contadores de histórias, idosos e seus cuidadores. Para a residência e as oficinas, é necessário realizar inscrição prévia.

O festival contará, ainda, com rodas de conversa transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Grupo Paepalanthus. Entre os participantes dessas rodas, estarão nomes como Joana Abreu (UFG-GO), Ângela Barcelos Café (UnB), Warley Goulart (RJ), Jonathan Andrade, Kamu Dan Wapichana, Renata Rezende, Jorge Marinho (UnDF), Eliana Carneiro (Os Buriti), Tino Freitas, Sissy Faveri, Telma Braga e Tico Magalhães (Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro). Para participar das rodas, não é necessário realizar inscrição.

O evento é promovido pelo Grupo Paepalanthus, em comemoração aos seus 15 anos de história. A realização conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Inscrições

Estão abertas as inscrições para contadores de histórias! Os interessados devem ler atentamente o edital e se inscrever até o dia 12 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do festival.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário com as informações solicitadas e anexar o link de um vídeo da apresentação que deseja realizar (duração de 15 a 20 minutos). Candidatos a vagas reservadas deverão apresentar documentação comprobatória.

Seleção e Divulgação

A curadoria avaliará os inscritos com base em critérios como qualidade do repertório, desempenho na apresentação, força da oralidade, criatividade, diversidade e adequação da proposta ao público-alvo indicado.

Os participantes poderão apresentar sessões autorais, de terceiros ou de domínio público, desde que não contenham conteúdo discriminatório, violento, constrangedor ou de cunho político ou religioso.

Serão selecionados 24 contadores de histórias ou grupos de contadores. Cada contador ou grupo aprovado receberá um cachê de R$1.000,00 (mil reais), mediante apresentação de nota fiscal. O resultado da seleção será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2025.

Serviço:

IV Festival Horizonte de Histórias

Datas: De 17 de março a 2 de abril de 2025

Local: Diversos espaços culturais em Brazlândia, SIA e Estrutural

Informações: https://festivalhorizontedehistorias.com

Realização e produção: Grupo Paepalanthus

Recursos: Fundo de Apoio à Cultura - FAC/DF