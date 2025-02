Patinetes compartilhados chegam ao DF para período de testes; R$0,25 por minuto

O aluguel tem tarifas variadas, a partir de R$ 0,25 por minuto, dependendo do horário e do dia da semana - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

O Distrito Federal passa a contar, nesta quinta-feira (30/1), com patinetes elétricos compartilhados. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) disponibilizou os equipamentos em Águas Claras e no Plano Piloto para uma fase de testes, por meio de uma parceria com a empresa JET, que já opera em 16 cidades, como Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Vila Velha (ES). O período experimental terá duração de 90 dias.

Os 672 patinetes estão distribuídos em estações virtuais, que podem ser consultadas no aplicativo da empresa, disponível para dispositivos iOS e Android. O aluguel tem tarifas variadas, a partir de R$ 0,25 por minuto, dependendo do horário e do dia da semana.

Os equipamentos circulam dentro de uma área delimitada pela empresa, e o usuário pode acompanhar os limites pelo aplicativo. Caso ultrapasse a área permitida, um alarme é acionado, e a equipe da JET entra em contato com o usuário. O patinete pode ser utilizado apenas por maiores de 18 anos, sendo permitido o cadastro de até cinco usuários em uma mesma conta.

“Esse serviço não gera custos para o GDF, que está cedendo o espaço para exploração experimental por 90 dias. A previsão da empresa é que, nas primeiras semanas, sejam realizados 5 mil cadastros”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Para evitar acidentes, a velocidade dos patinetes é controlada por GPS e varia conforme a região de circulação. Em ciclovias e ciclofaixas, o limite é de 20 km/h. Nas demais vias da cidade, a velocidade máxima é de 15 km/h, enquanto em áreas de segurança o limite cai para 6 km/h.

Os patinetes são equipados com amortecedores, farol, lanterna traseira, setas, freios dianteiro e traseiro com luz, buzina, indicador de velocidade e de nível de bateria, além de suporte para celular com carregamento por indução. O GPS permite o monitoramento em tempo real e conta com um sistema antifurto.

“Estimular a micro mobilidade urbana em Brasília tem grande significado para nós da JET. Além de ser uma cidade plana, com uma ampla malha cicloviária e clima favorável ao uso dos patinetes elétricos durante todo o ano, trata-se da capital do maior país da América Latina”, destaca o diretor da JET, Darkhan Torekhanov.

Tabela de preços

A locação tem tarifas diferenciadas, conforme o horário e o dia da semana. De segunda a sexta-feira, a ativação custará R$ 1,99. Já o valor por minuto depende da faixa horária:

• Das 5h às 10h: R$ 0,25;

• Das 10h às 17h: R$ 0,39;

• Das 17h às 5h: R$ 0,49;

Aos sábados e domingos, a ativação custa R$ 2,99, e o preço da minutagem varia entre R$ 0,70, das 5h às 17h, e R$ 0,90, das 17h às 5h.

O pagamento é feito digitalmente, via aplicativo, com opções de cartão de crédito e Pix. A empresa oferecerá suporte aos usuários por meio do e-mail brsupport@jetshr.com e do telefone (13) 99137-4203, que também atende via WhatsApp e Telegram.

