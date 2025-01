Corrida de Reis: prazo para retirar os kits termina às 19h

Retirada dos Kits da 52ª Corrida de Reis que ocorre no Pavilhão de Feiras do Parque da Cidade - (crédito: Khalil Santos/CB/D.A Press)

Termina nesta quinta-feira (30/1) o prazo para a entrega dos kits da 52ª Corrida de Reis. Participantes podem buscar o equipamento no Pavilhão do Parque da Cidade até as 19h. O kit conta uma ecobag, uma camisa oficial do evento, além do número de peito e uma squeeze.

A Maratona Brasília 2025 também está com um stand no Pavilhão do Parque da Cidade. Os atletas inscritos na Corrida de Reis têm um cupom especial de R$ 32,90 (R$ 25 + R$ 7,90 da taxa de serviço do site) de desconto na inscrição em qualquer modalidade: 3km, 5km, 10km, 21km, 42km ou Desafios.

A prova será realizada durante a celebração dos 65 anos da capital, em abril. Além dos trajetos tradicionais, o evento conta com dois desafios: O Desafio JK, composto por 21km no dia 20 e 21km no dia 21, e o Desafio BSB 65 Anos, com uma meia-maratona (21km) no primeiro dia e uma maratona (42km) no segundo.

Esse cupom tem validade para ativação no site Brasil Corrida até as 23h59 do sábado (1º/2), o mesmo dia da Corrida de Reis.



A Corrida de Reis, que será realizada neste sábado, deve contar com 12 mil corredores que largam, às 17h, no Palácio do Buriti, com chegada na Arena Nilson Nelson. São dois trajetos, de 6km e 10km, divididos nas modalidades geral, pelotão elite e para pessoas com deficiência, os últimos contam ainda com as categorias para cadeirantes e andantes.

Para pegar o kit, basta apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição. No caso de retirada para terceiros é obrigatório apresentar um documento oficial com foto do participante e uma declaração de autorização disponível no dia do evento.

Os corredores também podem levar 2kg de alimentos não perecíveis para o local. Eles serão entregues ao Banco de Alimentos do Governo do Distrito Federal.