Retirada do kit atleta da Corrida de Reis termina nesta quinta-feira (30/1)

Nos preparativos para a 52ª Corrida de Reis, no próximo sábado, participantes já podem retirar o kit atleta, composto por uma ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e uma squeeze. A retirada, que começou na terça-feira (28/1), vai até quinta-feira (30/1), de 10h às 19h, no Pavilhão de Feiras do Parque da Cidade. O Correio Braziliense marca presença no local da entrega com estande da Maratona Brasília, que ocorre em 20 e 21 de abril. Participantes da Corrida de Reis que fizerem a inscrição para a corrida de abril no local ganham cupom de desconto de R$ 25 e isenção da taxa de serviço. Promoção válida para todas as modalidades.

Para pegar o kit, basta apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição. Participantes inscritos podem levar dois quilos de alimentos não perecíveis para o local, que serão entregues ao Banco de Alimentos do Governo do Distrito Federal. Terceiros podem retirar o kit, desde que apresentem documento oficial com foto e declaração de autorização disponível no dia do evento.

O evento, que é um marco da história de Brasília, deve contar com 12 mil corredores que largam, às 17h, no Palácio do Buriti, com chegada na Arena Nilson Nelson. São dois trajetos, de 6km e 10km, divididos nas modalidades geral, pelotão elite e para pessoas com deficiência, os últimos contam ainda com as categorias para cadeirantes e andantes.

Edelswitha Amorim Trindade, 84 anos, vai correr 6km na Corrida de Reis e 5km na Maratona Brasília. Percursos considerados curtos para a atleta que já participou de maratonas (42 km) no Brasil e no exterior. Dona Dedé, como é conhecida no meio esportivo, contabiliza mais de mil medalhas e troféus — participativos e classificatórios. "Hoje, eu não vou atrás de medalhas, corro para não aposentar as chuteiras", brinca.

Fernando Barros vai participar da Corrida de Reis pelo quarto ano e ressalta a importância do evento. "É uma categoria que envolve todos, jovens, adolescentes, idosos, abraça toda a galera de Brasília e do Entorno", destaca. O participante afirma que é necessário preparar o corpo e a mente para o evento, mas o mais importante é aproveitar e se divertir.

Maratona dos 65 anos

Neste ano, a Maratona Brasília celebra os 65 anos da capital federal. A corrida parte da Esplanada dos Ministérios com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km. Além dos trajetos tradicionais, o evento conta com dois desafios: O Desafio JK, composto por 21km no dia 20 e 21km no dia 21, e o Desafio BSB 65 Anos, com uma meia-maratona (21km) no primeiro dia e uma maratona (42km) no segundo.

Interessados podem se inscrever pelo site Brasil Corrida até 15 de abril. Participantes ganham kit atleta com camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.