Corrida de Reis 2025 tem data alterada para dia 1º de fevereiro

As datas da 52ª Corrida de Reis, que ocorre este ano, foram alteradas, nesta terça-feira (14/1), pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF). A categoria adulta do evento, antes programada para o dia 25 de janeiro, ocorre, agora, no sábado seguinte, dia 1º de fevereiro. No dia 25, quem corre, no novo cronograma, são as crianças.

O motivo da mudança é a partida de futebol entre Flamengo e Volta Redonda, que será realizada no último sábado de janeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com a alteração, segundo nota publicada pela Agência Brasília, será possível garantir melhores organização e segurança de participantes e não prejudicar nenhum dos eventos esportivos. Leia também: Participantes da Corrida de Reis 2025 ganham desconto para a Maratona de Brasília

Além disso, a logística que envolve transportes, tráfego e mobilização de público não ficará sobrecarregada, conforme informou à agência o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira: “A alteração nas datas foi uma decisão estratégica para evitar sobrecarga nos sistemas de transporte e garantir que ambos os eventos, tanto a corrida adulta quanto a corrida mirim, ocorram sem imprevistos”.

Portanto, com largada às 17h do Palácio do Buriti, a Corrida Adulta ocorre no dia 1º de fevereiro; o local de chegada é a Arena BRB Nilson Nelson. Já a Corrida Mirim, no dia 25 de janeiro, tem início às 8h, no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O compromisso da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal é garantir que a Corrida de Reis 2025 seja um evento seguro, bem-organizado e de qualidade para todos os participantes”, afirmou. “Estamos fazendo isso para proporcionar a melhor experiência possível a todos os corredores, mantendo a segurança e o sucesso da competição.”

Para participar, é preciso se inscrever, a partir desta quarta-feira (15/1), no site Brasil Corrida. O primeiro lote para adultos, com 6 mil vagas, abre a partir das 19h; mais 6 mil vagas serão liberadas no dia 22 de janeiro. Kits serão entregues entre os dias 28 e 30 de janeiro, das 10h às 19h, no Pavilhão do Parque da Cidade.

Para as crianças, 3 mil vagas estão disponíveis a partir de quinta (16/1). Elas recebem os kits nos dias 22 e 23 de janeiro, no mesmo local.

