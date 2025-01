Ministério da Saúde prevê queda nos casos de dengue em 2025 no país

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, afirmou que a pasta espera uma redução nos casos de dengue no país em 2025. A projeção foi feita durante o CB.Debate Dengue: uma luta de todos, realizado na tarde desta quinta-feira (30/1) no auditório do Correio Braziliense. “Nós, do Ministério da Saúde, temos nos reunido com estados e municípios para fortalecer a conscientização da população no combate à dengue”, destacou.



Segundo Barbosa, os números atuais indicam uma melhora em relação ao ano passado, especialmente no Distrito Federal. “Os dados mostram uma redução, mas ainda não são suficientemente baixos para nos deixar tranquilos. Por isso, seguimos trabalhando em conjunto com as secretarias estaduais e municipais para alinhar novas estratégias, incluindo o uso de tecnologias que ajudem a reduzir ainda mais os casos”, explicou.

Para 2025, o Ministério da Saúde comprou 9,5 milhões de doses da vacina contra a doença. A medida faz parte de um plano de contingência voltado à contenção da dengue, chikungunya e zika. A pasta também pretende ampliar progressivamente a faixa etária contemplada pela imunização, atualmente limitada pela capacidade de produção do laboratório fabricante.

Cenário

Dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) indicam uma redução de 95,4% nos casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre 29 de dezembro e 18 de janeiro, foram registrados 1.421 casos prováveis, enquanto no mesmo intervalo de 2024 esse número chegou a 29.510.

A faixa etária mais afetada pela doença é a de 20 a 29 anos, com 343 notificações, seguida pelo grupo de 30 a 39 anos. Além disso, as mulheres lideram a incidência, com uma taxa de 45,5 casos por 100 mil habitantes.

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos discute o cenário da doença em 2025 e os caminhos para evitar uma nova epidemia. O evento, que ocorre na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas para traçar um panorama da dengue no Distrito Federal e Entorno.