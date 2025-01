"Ação da população é primordial", avalia subsecretário sobre combate à dengue

Durante o CB.Debate Dengue: uma luta de todos, evento promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (30/1), o subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde do DF, Fabiano dos Anjos, alertou para a ação dos cidadãos no combate à dengue e reforçou as ações governamentais promovidas no enfrentamento à doença.

Em sua fala, o subsecretário explicou sobre os quatro aspectos da dengue alinhados ao comportamento humano: vírus, mosquito, pessoas e ambientes. “Quando pensamos no aspecto do mosquito, falamos do elo mais fraco, enquanto o mosquito está na fase aquática. Para isso, temos várias tecnologias que nos auxilia. Saímos de uma era quase de pedra lascada de registro em papel para a instalação de aplicativos, que acompanhamos em tempo real o cenário e a situação do DF”, discorreu.

No entanto, segundo o especialista, embora o trabalho esteja atrelado às tecnologias, essas se tornam estratégias complementares e não impactam nas ações manuais, como evitar deixar água parada e descartar o lixo corretamente. “Não é culpabilização da população. Estamos construindo um processo de educação e, sem a participação da comunidade, nenhum esforço governamental vai combater esse mosquito”, finalizou.