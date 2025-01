Tecnologia tem papel importante no combate à dengue, destaca secretária

Durante o CB.Debate Dengue: uma luta de todos, promovido pelo Correio Braziliense, a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, enfatizou a importância do uso da tecnologia como estratégia essencial para a prevenção da doença.

Entre as iniciativas destacadas, está a implementação do Evisitas, um aplicativo que modernizou o trabalho dos agentes de vigilância ambiental. A ferramenta substituiu pranchetas e formulários de papel por smartphones com questionários digitais, permitindo o registro imediato de achados nas residências, a identificação de focos do mosquito e uma resposta mais ágil no combate à proliferação do Aedes aegypti.

“Além disso , contamos com um decreto que autoriza a entrada em residências desocupadas ou fechadas, o que possibilita a identificação e eliminação de focos do mosquito. Também estamos mapeando acumuladores e trabalhando em conjunto com os administradores locais para fortalecer o processo de vigilância e combate à dengue”, explicou a secretária.

Drones

Outro avanço importante, segundo Lucilene Florêncio, é o uso de drones para mapear áreas de risco. “Na próxima sexta-feira, será publicada a regulamentação para a aquisição desses equipamentos, permitindo a identificação de criadouros em grandes áreas e possibilitando uma ação mais eficiente”, destacou.

A iniciativa envolve diversas frentes de atuação, incluindo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo, a Casa Civil, as administrações regionais e a participação ativa da comunidade. “Estamos utilizando a tecnologia a nosso favor para transformar a realidade que enfrentamos no ano passado”, explicou a secretária.

Apesar da redução significativa dos casos de dengue entre 2024 e 2025, Lucilene alertou que ainda há trabalho a ser feito. Na quarta semana de 2024, foram registrados 29.800 casos, enquanto no mesmo período de 2025 esse número caiu para 1.598 – uma redução de 94,5%. “Mesmo com essa queda expressiva, não podemos baixar a guarda. Precisamos continuar atentos, reforçando as ações de combate e conscientização para reduzir ainda mais os índices e evitar novos surtos”, concluiu.

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser tomados para que a epidemia do ano passado não se repita. O evento, que ocorre na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas, que vão traçar um cenário sobre a dengue no Distrito Federal e Entorno.