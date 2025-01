DER-DF define novas regras para uso de espaços públicos no Eixão do Lazer

As mudanças visam melhorar o uso do espaço sem influenciar negativamente nos eventos que acontecem no Eixão do Lazer - (crédito: Foto: Reprodução/DER)

Em publicação feita no Diário Oficial (DODF) na manhã desta quinta-feira (30/01), o Departamento de Estrada e Rodagem (DER-DF) definiu novas normas de uso dos espaços públicos do Eixão do Lazer. As mudanças foram propostas para padronizar e evitar danos ao espaço público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As alterações foram realizadas na Instrução Normativa nº 03/2024 que definia como esse espaço poderia ser alterado durante a realização dos eventos nos finais de semana e feriados do Eixão do Lazer. Nessas datas, o eixo rodoviário é fechado para carros, permitindo que pedestres e ciclistas utilizem o espaço para diversão.

Confira as mudanças:

A montagem de estruturas como barracas e tendas devem ser feitas entre 8h às 10h.

A desmontagem deve ser realizada até às 18h.

Carga e descarga só poderá ser realizado em estacionamentos específicos para esse fim.

Os comerciantes estão proibidos de fixar estruturas nas áreas verdes por meio de perfuração do solo ou construção de bases para instalação de equipamentos, tendas e outros elementos.

Apenas estruturas temporárias são permitidas; essas estruturas deverão ser retiradas no final do Eixão.

Uso de gradil ou cercamento de área só são permitidas com permissão expressa concedida pelo DER.

Cada barraca poderá ter até seis meses e 24 cadeiras

Placas informativas sobre locais autorizados a receber eventos musicais serão instalados nas vias SQN 113, na SQN 204 e na SQN 207.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti