Carla Zambelli: TRE-SP cassa mandato da deputada por 5 votos a 2

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, por 5 votos a 2, cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e torná-la inelegível por oito anos por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral de 2022. Em dezembro, o tribunal formou maioria para aplicar a punição.

A juíza Claudia Bedotti, que havia pedido vista em dezembro, foi a última a proferir seu voto. O processo foi movido pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP). Ainda cabe recurso e a deputada poderá continuar no mandato até que os recursos sejam todos julgados pela Justiça Eleitoral.

Leia também: Moraes manda investigar Zambelli por apontar arma a homem

Em suas redes sociais, Carla Zambelli disse que “a justiça divina vai prevalecer sobre a injustiça dos homens”. Também publicou uma nota em que diz que vai continuar a representar seus eleitores em São Paulo enquanto puder.

“Hoje o TRE-SP entendeu por anular os votos de 946.244 cidadãos paulistas e cassar meu mandato de deputada federal. Essa decisão não tem efeitos imediatos, e irei continuar representando São Paulo e meus eleitores até o encerramento dos recursos cabíveis”, afirmou.

Leia também: STF torna Carla Zambelli e hacker réus por invasão ao sistema do CNJ

A bolsonarista disse, ainda, que há uma clara perseguição aos políticos de direita no Brasil. “Fica claro que a perseguição política em nosso país, contra os conservadores, é visível como o sol do meio-dia. Continuarei a lutar todos os dias de minha vida ao lado de vocês, para que tenhamos a esperança de um Brasil próspero e digno para o povo brasileiro”, escreveu a deputada.

A decisão teve repercussão imediata nas redes sociais. Alguns colegas de Congresso publicaram sobre a decisão. O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) criticou o resultado do TRE.

“O TRE de SP acaba de cassar o mandato de Carla Zambelli por 5x2 a pedido do Psol. Usaram fatos totalmente fora do processo para essa decisão. Com essa decisão, o PL perderá 5 deputados que foram puxados pela votação de quase 1 milhão de votos sendo a mulher mais bem votada em 2022 e a terceira mais votada no geral”, escreveu o parlamentar.

Já o senador Jorge Seif Júnior (PL-RJ), que esteve com Zambelli nos Estados Unidos para acompanhar a posse de Trump, disse que é o eleitor quem deve decidir quem sai e quem fica.



“Carla Zambelli acaba de ser cassada pelo TRE-SP por 5 votos a 2. Cabe recurso. Porém, repito, quem tem que cassar parlamentar é o eleitor nas urnas. Não tribunais. A perseguição à todos da direita é clara, óbvia e absurda. Minha solidariedade a Deputada Carla Zambelli do PL/SP”, pontuou.