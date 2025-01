Homem de 28 anos é preso por estuprar a enteada de 13 anos na Estrutural

Um homem de 28 anos foi preso por estuprar a enteada de 13 anos, na Estrutural. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta quinta-feira (30/01), pela 8ª Delegacia de Polícia.

A mãe da menina flagrou o momento em que o autor abusava sexualmente da enteada no sofá da sala. A vítima relatou em seu depoimento que os abusos se iniciaram no ano passado e que tentava se afastar do padrasto, porém ficava com medo.

Na ocasião do registro da ocorrência, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame de corpo de delito. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência com o fundamento da lei Henry Borel (14.344/22).

O autor encontra-se à disposição da Justiça. Caso seja condenado, ele poderá cumprir até 15 anos de prisão.