Traficantes são presos por extorquir e ameaçar mãe de usuário, no Gama

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeada nesta quarta-feira (29/1) resultou na prisão de quatro traficantes e apreensão de dois adolescentes acusados de extorsão e tráfico de drogas. Segundo as investigações, os criminosos invadiram o apartamento da vítima, levaram pertences e exigiram o pagamento de R$ 5 mil em decorrência de uma dívida de drogas.

As investigações conduzidas pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama) tiveram início após uma denúncia da vítima, que relatou ter feito uma dívida de R$ 3 mil após adquirir drogas em uma boca de fumo. No dia seguinte, os quatro traficantes foram ao apartamento do usuário para exigir o pagamento. Eles levaram da residência pertences pessoais do rapaz, incluindo o celular.

Horas depois, a quadrilha utilizou o telefone da vítima para ameaçar a mãe dele. Na ligação, exigiram R$ 5 mil e chegaram a enviar fotos de uma arma de fogo para intimidá-la. Os policiais identificaram o local onde a quadrilha operava. Durante as buscas, foram encontrados diversos celulares, porções de crack escondidas nas paredes, dinheiro e bolsas contendo entorpecentes no telhado.

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas, extorsão e associação criminosa. Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para análise pericial.