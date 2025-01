Pagamento do Cartão Material Escolar começa nesta sexta-feira (31/1)

Começa nesta sexta-feira (31/1) o pagamento do primeiro lote do Programa Cartão Material Escolar (CME) 2025. O repasse beneficiará 132.048 estudantes da rede pública de ensino, injetando R$ 41,1 milhões na economia local. Este primeiro lote contempla famílias que são beneficiárias do programa e possuem os cartões físicos do CME.

Leia também: GDF espera atender 200 mil estudantes com Cartão Material Escolar em 2025

O programa beneficia automaticamente famílias inscritas no Bolsa Família com crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino. Os valores disponibilizados pelo programa variam de acordo com o nível de ensino: R$ 320 para educação infantil e ensino fundamental, e R$ 240 para o ensino médio. A lista completa de materiais escolares que podem ser adquiridos com o cartão está disponível no site da Secretaria de Educação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para facilitar o acesso à informação, a lista de beneficiários do primeiro lote está disponível no aplicativo GDF Social e pelo telefone 156. Uma novidade deste ano é a prorrogação da validade dos cartões CME pelo BRB, permitindo que famílias com cartões vencidos ou a vencer ainda este ano os utilizem normalmente.

Para este ano, foi realizado um investimento total de R$ 58 milhões na iniciativa. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destaca o crescimento do programa, que passou de 117 mil estudantes em 2022 para cerca de 200 mil em 2025. "Estamos ampliando o programa ano a ano, com um aumento significativo no número de estudantes beneficiados e no investimento total", comemorou.