Suspeito de furto milionário em joalheria de shopping do Maranhão é preso no DF

Um morador de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF, foi preso nesta sexta-feira (31/1) ao descer de um ônibus em Samambaia. Luiz Felipe Santana Batista, 31 anos, é apontado como o autor de um furto milionário a uma joalheria localizada em um shopping de São Luís do Maranhão. A prisão foi efetuada pela Companhia de Policiamento Especializado do Entorno Oeste (CPE/PMGO) com o apoio da Polícia Militar do DF, da Polícia Civil do Maranhão (PCMA), da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

O furto ocorreu na segunda-feira (27/1), no bairro Jaracaty. De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Correio teve acesso, uma das funcionárias da joalheria encontrou a loja revirada ao chegar para trabalhar. Os objetos estavam jogados ao chão e as bandejas onde as joias ficavam estavam vazias.

As informações dão conta de que os criminosos invadiram o estabelecimento pelo forro, deixando um buraco no teto. A PCMA identificou um dos envolvidos como sendo Luiz Felipe.

Nesta sexta-feira, durante a abordagem, policiais da Companhia de Policiamento Especializado do Entorno Oeste (CPE/PMGO) e militares do DF constataram que Luiz usava uma identidade falsa. Além disso, ele estava em posse de um anel de diamantes subtraído na ação. As investigações indicam que o suspeito integra uma organização criminosa voltada ao furto e roubo de joalherias de luxo.