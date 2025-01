Homem é proibido de ir à delegacia após caluniar delegado na internet

A Justiça proibiu um homem de se aproximar das dependências da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) após ele invadir a unidade policial e gravar um vídeo pelo celular imputando crime a um delegado da Polícia Civil (PCDF). O suspeito alegou ser portador de doença mental e disse ter tomado a atitude para “chamar atenção da internet”.

O episódio ocorreu na quarta-feira (29/1). Depois de invadir a delegacia, o homem fugiu e publicou o vídeo no Instagram. Os policiais o prenderam na casa dele, na Vila São José, em Brazlândia. O homem apresentava fala desconexa e alegou não saber quem era o delegado filmado, mas que o conhecia pelo nome. No perfil do Instagram, o suspeito disse ser portador do transtorno de personalidade borderline.

As equipes apreenderam o celular do rapaz, que será encaminhado para a perícia. Na audiência de custódia, o juiz determinou a liberdade provisória, mas impôs algumas medidas, como a proibição de ele se aproximar ou retornar à 18ª DP e de usar a rede social pelos perfis utilizados no crime. O autuado também foi advertido de que o descumprimento das medidas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva.