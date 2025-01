MPF denuncia duas pessoas por incêndio criminoso

Incêndio criminoso teve início na Ponte Alta Sul do Gama - (crédito: Getty Images via AFP)

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou duas pessoas por provocarem incêndios criminosos na região da Ponte Alta Sul do Gama. Segundo o MPF — que divulgou sua decisão nesta sexta-feira (31/1), o crime ocorreu em setembro de 2024 e resultou na destruição de 380 hectares, dos quais 220 eram de vegetação nativa do cerrado.

De acordo com imagens obtidas durante a investigação, no dia da queimada, pela manhã, os denunciados trafegavam pela rodovia DF-290, nas proximidades da Ponte Alta do Gama. Ao chegarem às margens da Área de Preservação Ambiental (APA) do Planalto Central, um deles desceu do veículo em que estava, ateou fogo à vegetação e foi embora com o outro investigado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As chamas atingiram áreas com chácaras, residências e instalações rurais, incluindo as pastagens da Fazenda Brasília Avestruz e da Fazenda São Jerônimo do Buritizinho, além de uma plantação de café irrigado na Fazenda Buritizinho.

O MPF destacou que o incidente trouxe prejuízos a população do Distrito Federal, que enfrentava, naquele período, uma das secas mais severas de sua história. A fumaça aumentou os níveis de poluição atmosférica trazendo transtornos, como dificuldade para respirar, tosse seca, irritação nos olhos, nariz e garganta, conforme ressaltado pelo procurador da República Frederico Paiva, responsável pela denúncia.

O órgão federal pediu à Justiça o recebimento da denúncia e a condenação dos acusados, incluindo a determinação de um valor mínimo para reparação dos danos ambientais causados. O caso aguarda decisão da Justiça Federal do Distrito Federal.

A APA do Planalto Central é uma unidade de conservação federal de uso sustentável, abrangendo 503 mil hectares do bioma cerrado e cobrindo uma extensa área do Distrito Federal.