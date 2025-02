Traficantes de drogas são presos com porções de maconha no Gama

Homem é preso e um menor de idade apreendido por tráfico de drogas no Gama, na noite desta sexta-feira (31/1). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já vinha recebendo denúncias de populares sobre a prática do delito na região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após analisar denúncias e as características dos suspeitos, os policiais localizaram os criminosos durante patrulhamento no Setor Norte do Gama. Com os indivíduos foram encontradas porções e maconha embaladas para venda, um pedaço de aproximadamente 400g da mesma droga e uma balança de precisão.

Após serem abordados, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências da justiça.