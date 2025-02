Tempo no DF: fevereiro inicia com alerta laranja para chuvas

O Inmet emitiu alerta laranja para o DF, indicando risco de chuvas intensas, condição que deve se manter neste fim de semana. O brasiliense precisou tirar o casaco do armário neste sábado (1º/2). O Distrito Federal amanheceu com céu nublado, mínima de 18?°C registrada e máxima prevista de 28 °C ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 95% e 50%.

De acordo com Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, o tempo segue instável devido às características típicas do verão. “Vamos continuar com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com aquecimento ao longo do período devido à combinação do padrão de verão de calor, umidade e chuva”, explica ao Correio.

Em relação ao mês de fevereiro, Heráclio destaca que, apesar da diminuição das chuvas em comparação com janeiro, o período ainda será bastante úmido. “A média histórica de janeiro é de 216 mm de chuva no DF. Em fevereiro, esse volume cai para cerca de 179 mm, mas ainda é considerado um mês chuvoso, com frequência de precipitações ao longo do período”, afirma.

Alerta

O alerta laranja emitido pelo Inmet indica a possibilidade de chuvas intensas, com volumes de até 50 mm por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h. Diante desse cenário, o instituto recomenda cuidados redobrados, como evitar áreas alagadas, manter distância de cabos elétricos expostos e atenção com quedas de galhos de árvores, que podem causar danos e interrupções no fornecimento de energia.