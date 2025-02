Cerca de 1.500 atletas participam da Corrida de Reis

Em sua 52° edição, foi realizada neste domingo (1/2), no Eixo Monumental, a Corrida de Reis, que reuniu cerca de 1.500 atletas, percorrendo distâncias de 6km e 10km. Com uma largada animada, mesmo embaixo de chuva, o evento coloriu, com suas camisetas azuis, a capital, e se consagrou, mais um ano, como corrida tradicional do DF.

“É uma corrida gratuita, democrática e que celebra Brasília. É um dia muito legal e são essenciais iniciativas como essa”, afirmou Celina Leão, vice-governadora do DF, que correu com outros atletas o percurso de 6km. Com prêmios de até R$ 10 mil reais para os primeiros colocados, a prova é uma realização da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, em parceria à Associação Cerrado Livre e o Banco BRB. “O esporte é qualidade de vida, saúde e segurança. Sabemos que todo o investimento que fazemos no esporte é fundamental”, disse o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, que também percorreu o percurso.

E por falar em lazer, o encerramento foi marcado por um show do grupo de pagode Benzadeus, que animou os atletas , como o analista de eventos Luiz Otávio, de 38 anos. Ele afirmou que sua inscrição no evento foi a primeira de muitas. “Abre portas para correr outras vezes, gostei muito”, contou.

Dia de vitórias

Para cada um dos corredores, que percorreram motivados o circuito, a corrida tem um significado pessoal. O vice-campeão na categoria PCD (Pessoa com Deficiência) não andante, Wendel Silva Soares, de 46 anos, fechou sua história de mais de 30 anos na corrida com o evento de ontem. “Participo das competições desde 1998, já corri em todos os lugares do mundo. Estou feliz de estar fechando minha carreira aqui, na minha cidade e na prova que comecei”, disse o atleta.

Em meio aos milhares de corredores, havia também estrangeiros, que inclusive levaram os pódios masculino e feminino. “Essa é minha primeira competição em Brasília e me deu muita energia”, disse a queniana Viola Jelagat Kosgei, que concluiu a distância de 10km em 34 minutos e 51 segundos, garantindo o primeiro lugar entre o grupo de elite feminino.



Próxima largada: Maratona de Brasília 2025

Alguns atletas que participaram da Corrida dos Reis, estão se preparando também para competir na Maratona Brasília 2025, promovida pelo Correio Braziliense, que será realizada como uma das celebrações ao aniversário de 65 anos da cidade. Com data marcada para os dias 20 e 21 de abril, as inscrições estão abertas até o dia 15 do mesmo mês e são feitas de forma online, no site da Brasil Corrida.

Nesta edição, a largada é prevista para cedo, às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional. A Maratona conta com várias opções de distâncias, de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km. Além dos percursos tradicionais, a Maratona oferece o Desafio JK, uma corrida de 21km + 21 km, e o Desafio BSB 65 anos, que totaliza 63 km dividido em 21km + 42km.

“A corrida de ontem foi uma festa para os corredores e serviu de treino para a Maratona do Correio Braziliense, em 21 de abril”, afirmou Miguel Jabour, relações internacionais do Correio Braziliense. “Esse ano a comemoração será maior e o GDF junta-se a nós para fazer do evento uma atração turística, na qual o percurso será o ponto alto da competição. Bora treinar?”, completou.



Quem marcará presença no evento também é Celina Leão, que diz gostar de prestigiar eventos esportivos no DF . "Tento sempre estar presente, principalmente nos que consigo praticar o esporte. As palavras falam, mas o exemplo arrasta, então no que posso prestigiar, estarei", disse a vice-governadora. Para ela, o calendário de aniversário da capital, do qual a Maratona faz parte, será incrível. "Nós vamos ter várias festividades e a corrida não podia faltar, é muito tradicional na nossa cidade".

Confira os vencedores

Feminino

1° - Viola Jelegat

2° - Emily Chebet

3° - Kleidiane Barbosa Jardim

Masculino



1° - Wilson Mutua

2° - Wendell Jeronimo

3° - Moses Kibet

Feminino PCD

1° - Luciene Antônia Xavier de Jesus

2° - Sandra Maria Ferreira dos Santos

3° - Mirene de Souza Muniz

Masculino PCD

1° - Lucas Eduardo Pires Costa

2° - Ricardo Gomes de Oliveira

3° - José Rodrigo Vieira da Silva

Feminino PCD Cadeirante

1° - Adrielly de Jesus Ragel

2° - Angelina Nascimento da Silva

3° - Rosilaine Costa de Sousa

Masculino PCD Cadeirante

1° - Antonio de Oliveira Rodrigues

2° - Wendel Silva Soares

3° - Ricardo Serpa de Souza

Prêmios

Todos os participantes receberam medalhas e os três melhores em cada categoria (masculino, feminino e pessoas com deficiência) receberam troféu. Os prêmios em dinheiro, que variam de R$10 mil a 400 reais, foram entregues aos dez primeiros colocados da categoria feminina e masculina da seguinte forma:



1º lugar: R$ 10 mil

2º lugar: R$ 8 mil

3º lugar: R$ 5 mil

4º lugar: R$ 3 mil

5º lugar: R$ 2 mil

6º ao 10º lugares: valores decrescentes até R$ 400

Na categoria PCD, as premiações foram de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil para os três primeiros colocados.

