À luz do dia: dupla armada que invadiu casa e roubou carro é presa; veja vídeo

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta terça-feira (4/2), dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra autores de um roubo de carro. O crime ocorreu em dezembro do ano passado e foi registrado por imagens das câmeras de segurança.

Naquela data, os dois suspeitos invadiram a casa de uma senhora em plena luz do dia, na QNM 40. Armados, eles pegaram a chave do carro e ainda levaram o carro da vítima. No mesmo dia, os policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) recuperaram o veículo, que estava em um lote abandonado do Setor O.

“Com o auxílio das imagens do circuito de segurança da residência, os policiais conseguiram identificar os autores, que tiveram suas prisões preventivas decretadas após a conclusão da investigação”, detalhou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

Segundo a polícia, há informações de outros roubos praticados pelos autores na região e eventuais vítimas podem comparecer à delegacia para realizar o reconhecimento.

Os autores irão responder pelo crime de roubo majorado e serão recolhidos a carceragem da DCCP, ficando à disposição do Poder Judiciário.