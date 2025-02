Homem é morto a facadas no Recanto das Emas na manhã desta terça (4/2)

Ato "Por Ana e por todas as mulheres" homenageia Ana Moura Virtuoso, esfaqueada pelo companheiro no último domingo (5/1) - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Um homem foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (4/2), na quadra 201 do Recanto das Emas. O crime ocorreu por volta das 6h. A vítima estava recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) quando a Polícia Militar (PMDF) chegou, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O homem, que não portava documentos, ainda não foi identificado. Mas segundo informações do CBMDF, a vítima teria de 35 a 40 anos, aproximadamente. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso.

Não há informações sobre a motivação do crime ou a autoria. A PMDF solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o ocorrido entre em contato pelos canais de denúncia anônima pelo telefone 190.