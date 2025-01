Menores são apreendidos por ligação com duplo homicídio no Recanto das Emas

Dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos de terem participado do assassinato de Fagner Gonçalves, 27 anos, e Gustavo dos Santos, 23, ocorrido na noite de domingo (26/1), na Quadra 511 do Recanto das Emas. A captura foi realizada em uma operação conjunta entre a PATAMO e o GTOP, da Polícia Militar (PMDF). Os menores confessaram o crime, e a arma de fogo utilizada no ataque foi apreendida. Eles foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde seguem à disposição da Justiça.

O ataque ocorreu pouco antes das 22h30, quando os criminosos abriram fogo contra Fagner e Gustavo. Fagner morreu no local, enquanto Gustavo foi socorrido em estado gravíssimo. Ele chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória e foi transferido ao Hospital de Base, onde faleceu na tarde desta segunda-feira (27/1).

De acordo com as investigações, os dois jovens não eram os alvos dos criminosos. Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o atentado tinha como objetivo um adolescente de 14 anos, acusado de furtar o celular da namorada de um traficante da região. “As vítimas tentaram intervir em favor do menor, e acabaram baleadas”, explicou.