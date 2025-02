Motociclista fica ferido em colisão com carreta São Sebastião

A colisão entre uma carreta e uma motocicleta deixou o motociclista ferido na avenida principal de São Sebastião, em frente ao posto de combustíveis. A vítima foi socorrida com suspeita de fratura no pé direito e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional Leste, no Paranoá.

Quanto ao condutor da carreta Volvo FH 540, um homem de 55 anos, não sofreu ferimentos. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 15h21 e enviou três viaturas para o local, na tarde deste domingo (2/2).

A via precisou ser interditada durante o atendimento, e o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF.

Tragédias

A avenida principal de São Sebastião, que faz parte da DF-463, tem um histórico de tragédias envolvendo veículos pesados. Em setembro de 2024, um caminhão desgovernado atingiu diversos veículos e matou uma mulher de 62 anos. O acidente deixou outras 13 pessoas feridas, incluindo uma vítima com suspeita de traumatismo craniano e uma gestante com dores na barriga.



Após o ocorrido, o governo do Distrito Federal publicou um decreto proibindo o tráfego de caminhões na avenida, determinando que esses veículos utilizassem a BR-251 como rota alternativa. Apenas veículos de emergência, como ambulâncias, foram autorizados a circular no trecho.