Denúncia de tiros leva PM à apreensão de armas e drogas no Paranoá

Uma denúncia de disparo de arma de fogo no Condomínio Entre Lagos, no Paranoá, levou a Polícia Militar (PMDF) à apreensão de quatro armas de fogo, munições, maconha e cocaína. Os armamentos pertencem a um homem com registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Após os procedimentos legais na delegacia, três das quatro armas e centenas de munições foram restituídas ao dono.

A PM foi acionada por volta das 11h desta segunda-feira (3/2) para atender a um suposto chamado de disparo de arma de fogo em via pública. Durante o patrulhamento, a PM avistou o veículo com o suspeito dentro, momento em que o motorista correu para dentro de um bar e dispensou um revólver atrás de um freezer.

De acordo com a Polícia Militar, além de portar maconha e cocaína, o suspeito resistiu à prisão e xingou as equipes. Ao ser questionado, o rapaz negou ter atirado no meio da rua. Os militares foram ao condomínio dele e perceberam um outro veículo acelerando em sentido contrário. Em depoimento, um dos PMs que participou da operação relatou ter feito a abordagem do segundo motorista, que seria o pai do suspeito.

Na casa dele, foram encontradas centenas de munições e mais três armas de fogo. O advogado de defesa dos acusados, Adilson Valentim, disse ao Correio que toda a documentação das armas foi apresentada na delegacia e, assim, elas foram restituídas. “A autoridade policial não ratificou o flagrante feito pela PM em relação ao pai do suspeito. As duas ações da PM, de entrar no imóvel, não são consideradas legais”, declarou. O pai foi liberado e o filho permaneceu detido, bem como a arma que ele portava.

A PM se posicionou e esclareceu que as ações dos policiais “são pautadas na legalidade e realizadas com o mais alto nível de profissionalismo e comprometimento com a segurança pública das áreas do Paranoá e Itapoã”. Ressaltou, ainda, que quaisquer alegações relacionadas à atuação das equipes policiais podem ser levadas, seguindo os trâmites legais, aos órgãos competentes, em momento oportuno.