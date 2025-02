Embaixada dos Povos Indígenas do Brasil é aberta em Brasília

Está marcada para a próxima semana, dia 13 de fevereiro, a cerimônia de abertura da Embaixada dos Povos Indígenas do Brasil, cuja sede está localizada no Setor Comercial Sul. O objetivo é atender às demandas dos indígenas de todas as aldeias do país, como saúde e segurança, melhorando a qualidade de vida das comunidades.

A representação também pretende divulgar o trabalho realizado pelos indígenas de cada região, como o artesanato e produção de grãos da agricultura alimentar praticada nas próprias aldeias. O intuito é, ainda, o desenvolvimento de políticas públicas e projetos sociais para preparar e inserir os indígenas em todas as áreas da sociedade.

A Embaixada dos Povos Indígenas do Brasil do Império Federativo dos Kariris será representada por Maria Cícera Salustriano Caetano, conhecida como Patira Xucuru, que foi nomeada em eleição realizada pelos próprios indígenas, em 12 de julho de 2022.

Patira é indígena da aldeia Xukuru do Ororuba, natural de Pesqueira (PE) e radicada em Brasília, há mais de 20 anos. Reside na Reserva Indígena dos Santuário dos Pajés, no Noroeste, e é o principal nome de resistência do Santuário frente à especulação imobiliária que alcançou as reservas indígenas naquele local.

A Embaixadora já integrou órgãos como FUNASA, CONAFER e Turisíndio como Diretora de Assuntos Indígenas, sempre na luta pelos direitos dos povos indígenas e originários do Brasil. Ela recebeu de Celina Leão, na época Deputada Distrital, o título de Honra ao Mérito, da Câmara Legislativa do Distrito Federal pelos serviços prestados às comunidades indígenas.

Programação

Durante a cerimônia, serão apresentados projetos sociais para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos indígenas nas aldeias com a presença de autoridades e representantes dos indígenas de cada região.

Cerimônia de Abertura da Embaixada dos Povos Indígenas do Brasil

Dia 13 de fevereiro de 2025, às 17h

Local: Sede da Embaixada, no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C – Edifício Ariston