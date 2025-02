Derrubadas continuam na 26 de Setembro sob protestos e reforço policial

A operação da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) para demolir construções irregulares na Colônia Agrícola 26 de Setembro entrou no terceiro dia nesta quarta-feira (5/2). O local segue sob forte presença policial, com equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), incluindo o Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), além do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Moradores da região tentaram impedir o avanço das máquinas ao queimar pneus e bloquear a pista que dá acesso às edificações que serão demolidas. Apesar do protesto, a situação segue controlada, sem confrontos até o momento.

Bem no começo da manhã, um grupo de moradores se reuniu na faixa da direita da pista norte da via Estrutural (DF-095) em ato contra as derrubadas. Segundo a Polícia Militar (PMDF), os manifestantes tentaram bloquear a via com pneus e pedaços de madeira, mas os objetos foram removidos pela corporação.

Derrubadas

A operação faz parte de um esforço da DF Legal para coibir parcelamentos irregulares na área. Desde segunda-feira (3/2), a DF Legal já derrubou três edificações em construção, iniciou a remoção de um prédio e desmontou cerca de 500 metros de muro. Na terça-feira, os trabalhos seguiram com a continuidade da derrubada do prédio, a remoção de postes de energia clandestina e mais 100 metros de muros.

Embora parte dos moradores resista, a secretaria alega que a área será destinada a equipamentos públicos. O número de operações de desobstrução na 26 de Setembro mais que triplicou entre 2023 e 2024, passando de cinco para 16 ações.