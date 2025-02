DF amanhece ensolarado, mas há previsão de pancadas de chuva

Bom dia, Brasília! Previsão é de calor e chuvas no fim do dia - (crédito: ED ALVES/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta quarta-feira (5/2), o céu amanheceu ensolarado, mas não dispensou a formação de nuvens. Por isso, são esperadas pancadas de chuva isoladas no Distrito Federal, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento, em especial no fim da tarde.

Mesmo com o aumento das temperaturas, as chuvas devem permanecer nos próximos dias, conforme indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , seguindo a tendência da estação — calor e alta umidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 40%. A temperatura mínima foi de 17ºC, a máxima deve chegar aos 29°C. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas emitidos pela Defesa Civil precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

"Iniciamos 2025 com boas chuvas, em comparação aos anos anteriores. Para fevereiro, a expectativa é de poucas mudanças, com tempestades pontuais", explica Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Atenção



Hoje, não há alertas de perigo relacionados às precipitações, mas vale se atentar a alguns cuidados. Confira: