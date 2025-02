Mais de 10 milhões de CPFs sob suspeita de participar de golpes

Um levantamento realizado pela Quod, encomendado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), indica que mais de 10 milhões de CPFs no Brasil são suspeitos de participar de golpes, utilizados como laranjas na abertura de contas. A maior parte é de pessoas de 18 a 25 anos.

Segundo a empresa de tecnologia, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza lideram a abertura desse tipo de conta. Cidades pequenas também aparecem, com destaque para a incidência de aumento de casos suspeitos em Imperatriz (MA), onde houve um incremento de 40%, Mogi das Cruzes (SP), com 29%, e São Gonçalo (RJ) com 28%.

"As contas laranjas se referem a uma conta bancária informal ou não declarada, muitas vezes associada a práticas ilegais, como evasão fiscal ou lavagem de dinheiro, utilizadas para realizar transações financeiras, com o objetivo de evitar a detecção por autoridades fiscais", afirma o diretor de produtos e dados da Quod, Danilo Coelho.

De acordo com Danilo, com o uso de inteligência de dados e aprendizado de máquina, a empresa conseguiu encontrar padrões. "Além de definir com maior precisão onde está a incidência desses CPFs suspeitos e o perfil do fraudador", completa.

Nada de renovação automática

Uma decisão de segunda instância no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) derrubou a cláusula de renovação automática entre uma academia de ginástica e uma cliente, após constatar a ausência da cláusula no contrato e a consequente violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os desembargadores da 6ª Turma Cível rejeitaram o recurso da academia e determinaram a devolução dos valores cobrados indevidamente. O caso envolvia um contrato firmado com vigência de 12 meses.

Ao término do período, a consumidora deixou de frequentar a academia, mas continuou com a cobrança no cartão de crédito, sem ter conhecimento de que o plano seria renovado. Em sua defesa, a empresa argumentou que o contrato previa a renovação automática e que a consumidora tinha ciência dos termos contratuais.

De acordo com os desembargadores, o Código de Defesa do Consumidor exige que cláusulas restritivas sejam redigidas em destaque e com fonte legível. A empresa também não conseguiu confirmar que a cliente estava efetivamente ciente da renovação e, além disso, não ressaltou a cláusula de forma clara. A decisão foi unânime.

Foco nas frutas e hortaliças

De olho na oportunidade de internacionalizar a produção e de reforçar a importância de políticas públicas para impulsionar a competitividade e a inovação, agricultores do setor de frutas e hortaliças do Distrito Federal estarão presentes na Fruit Attraction 2025, entre 25 e 27 de março, em São Paulo.

Em um estande de 180m², será apresentado aos visitantes da feira o projeto "Agricultura do DF: frutos de um Cerrado que alimenta o mundo", destacando produtos regionais e práticas sustentáveis. O objetivo é ampliar negócios, fortalecer a cadeia produtiva e fomentar o turismo rural.

A participação no evento é liderada pela Associação Semper Fidelis, com apoio da Secretaria de Agricultura, Emater-DF e a Ceasa.

O estande do Distrito Federal levará o projeto "Agricultura do DF: frutos de um Cerrado que alimenta o mundo"

Prazo do Nota Legal

Os contribuintes premiados no segundo lote do 2º sorteio do programa Nota Legal de 2024, realizado em novembro do ano passado, têm até a sexta-feira da semana que vem para indicar os dados bancários. O valor será pago em até 60 dias após o fechamento do lote. Para consulta, visite o portal do Nota Legal.

De acordo com a Secretaria de Economia, os consumidores que tiveram bilhetes premiados nos lotes anteriores dos dois sorteios de 2024 já estão com o dinheiro em conta bancária.

Os depósitos ocorreram em 10 e 11 de janeiro de 2025 para o primeiro lote do sorteio 2/2024, com o total de 5.811 indicações, e valor pago de R$ 2,2 milhões (e cujas indicações foram realizadas até 6 de dezembro do ano passado).

Festival gastronômico

Com pratos na faixa de R$ 20 a R$ 40, mais de 30 nomes da gastronomia brasileira estão confirmados na primeira edição do Festival Chefs do Brasis, em 15 e 16 de fevereiro, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha.

A entrada será gratuita e o evento terá palestras e rodas de conversa para fomentar o empreendedorismo no setor. Organizado pela chef Di Oliveira, do Brasis Ateliê Gastronômico, o festival contará com diversas ilhas temáticas, onde o público terá a possibilidade de conhecer pratos preparados exclusivamente para o festival.

Os espaços serão distribuídos entre carnes e aves, massas e grãos, vegetais, pescados e sobremesas. Os participantes também terão a possibilidade de acompanhar criações em tempo real.