Lançamento do Distrito Carnaval acontece hoje, às 19h, no espaço cultural Renato Russo - (crédito: Material cedido ao Correio )

O Distrito Carnaval será lançado nesta quarta-feira (5/2), às 19h, no Espaço Renato Russo, na 508 Sul. O evento gratuito divulgará informações sobre os blocos e manifestações carnavalescas da cidade, além de reunir produtores, fotógrafos, artistas, ambulantes, DJs e outros profissionais que fazem o carnaval do DF.

Além dos blocos de carnaval, podem participar grupos percussivos, fanfarras, escolas de samba e plataformas. A proposta do Distrito Carnaval é construir um repositório afetivo no local, que reúna diferentes olhares sobre a festa, valorizando a diversidade e a potência cultural da capital. “O carnaval não é um evento passivo, mas um movimento coletivo que acontece nas ruas e pulsa com a energia de quem faz e vive a festa”, afirmou a organização em nota.





Serviço:

Lançamento do Distrito Carnaval

5/2 - 19h - Espaço Renato Russo (508 sul)

Entrada gratuita

Atrações:

DJ Flávia Aguiar e DJ Libertina