Mulher que matou homem com facada na perna quis vingar estupro de irmã

A jovem teria se deparado com Cleudo no meio da rua, na Vila São José, em Brazlândia, e desferido golpes de faca na perna dele - (crédito: Freepik)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou a jovem acusada de esfaquear e matar Cleudo Pereira de Abreu, 34 anos, em Brazlândia, nesta quarta-feira (5/2). A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma suspeita de estupro cometido pela vítima contra a irmã da autora, uma menina de 10 anos.

Na noite desta terça-feira (4/2), a jovem procurou a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para registrar um boletim de ocorrência contra Cleudo. Em depoimento, a jovem acusou o rapaz de estuprar a irmã dela. Os policiais deram início às investigações sobre o possível abuso.

Nesta quarta-feira, a jovem teria se deparado com Cleudo no meio da rua, na Vila São José, em Brazlândia. Câmeras de segurança da via registraram o homicídio. A mulher percebe a aproximação do rapaz e desfere golpes contra a perna dele, próximo às partes íntimas. Ferido, o homem sai caminhando pela calçada, chega a se apoiar no portão de uma casa e cai em seguida.

De acordo com o delegado-chefe da 18ª DP, Fernando Cocito, os investigadores estão em tratativas para a rendição da autora. “A possível acusação de estupro está em apuração”, ressaltou. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas a vítima já estava morta.