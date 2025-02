Sepultamento de Adriano de Jesus será realizado nesta sexta-feira (7/2)

O corpo do empresário Adriano de Jesus, 50 anos, será sepultado nesta sexta-feira (7/2), às 16h, no Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório ocorre na Igreja Imaculada Conceição, no Setor de Mansões Taguatinga (SMT), das 10h às 15h.

O assassinato de Adriano chocou familiares e moradores de Samambaia. Ele foi morto a tiros, na manhã de quinta-feira (6/2), por Francisco Evaldo de Moura, 56, após uma discussão por uma vaga de estacionamento na rua. O autor do crime se apresentou na manhã desta sexta (7/2), na 26ª DP, onde foi decretada a prisão preventiva dele.

Testemunhas relatam que Francisco, conhecido como Moura, já havia discutido outras vezes sobre o local onde costumava estacionar seu veículo. Na manhã do crime, ele se enfureceu ao ver o carro do filho de Adriano, Gabriel Ferreira, 20 anos, parado na vaga. O comerciante saiu armado, discutiu com pai e filho e atirou contra os dois. Gabriel conseguiu fugir ileso, mas Adriano foi atingido por quatro disparos e morreu no local.