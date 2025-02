Emboscada e execução: empresário foi morto por ex-funcionários demitidos

O corpo do empresário Eliel Nascimento foi encontrado com sinais de violência na tarde desta sexta-feira (27/12 - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) elucidou o assassinato do empresário Eliel Nascimento e prendeu, nesta quinta-feira (6/2), três envolvidos no crime. Entre os detidos estão dois irmãos, ex-funcionários da loja de motos da vítima, que teriam planejado a execução como vingança após serem demitidos.

Eliel desapareceu na tarde de 26 de dezembro do ano passado, depois de sair da loja para atender um suposto pedido de socorro de um motoqueiro com problemas mecânicos. Na mesma data, a família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. No dia seguinte, o corpo do empresário foi encontrado com marcas de tiro em uma área de mata, na Fercal.

Os policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) constataram que o chamado era, na verdade, uma armadilha. Ao chegar no ponto indicado pelo suposto motoqueiro, Eliel foi baleado e morto. Dois autores fugiram levando a moto da vítima.

Nesta quinta-feira, a polícia prendeu os três acusados. “Um dos detidos foi o responsável por fazer a chamada telefônica. Ele foi capturado em Minas Gerais. Constatamos que ele estava na moto que tinha o motor da mesma motocicleta da vítima. Além disso, os dois irmãos foram presos na Fercal”, detalhou o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª DP.