"Não há motivo para prisão. Agiu em defesa", diz advogado de Francisco

Em entrevista concedida à imprensa, Eduardo Castro, advogado de defesa de Francisco Evaldo, 56 anos, acusado de atirar e matar um empresário em Samambaia, definiu a prisão do comerciante como ilegal. O defensor afirmou que pedirá a revogação da prisão do cliente e alegou que Francisco agiu em legítima defesa.

Francisco Evaldo estava foragido desde a manhã dessa quinta-feira (6/2), quando atirou e matou Adriano de Jesus, 50, em uma rua da QR 408 de Samambaia. Segundo a investigação, o crime foi motivado pela disputa por vagas em um estacionamento público. Na manhã desta sexta-feira (7/2), Francisco se apresentou na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) acompanhado do advogado.

De acordo com Eduardo Castro, Francisco disse que, momentos antes de atirar contra as vítimas, Adriano teria sujado a lataria do carro dele e pediu para que o empresário limpasse. “O vizinho (Adriano) determinou que ele colocasse nas partes baixas e pediu que ele retornasse para casa. Começou uma discussão mais áspera e o vizinho (Adriano) sinalizou que estava com uma arma. Acabou que eles entraram em vias de fato e ele recuou, puxou a arma e efetuou os disparos”, declarou o advogado.

A família da vítima contesta. De acordo com os parentes, Adriano estacionou o veículo em local de costume e Francisco achou ruim e exigiu que o veículo fosse retirado. A partir daí, teve início o desentendimento.

Revogação

Francisco foi indiciado por homicídio consumado e tentado e porte ilegal de arma de fogo. A 26ª DP solicitou a prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça. O defensor afirmou que pedirá a revogação e não vê motivos para a manutenção da detenção.

“Ele (Francisco) se sentiu acuado diante da situação e não viu outra opção. Tudo que ele narrou se encaixa perfeitamente nas imagens. Nós vamos recorrer do pedido de prisão e entrar com o devido recurso ainda hoje”, pontuou, acrescentando que o suspeito é réu primário e tem endereço fixo.

Francisco deve prestar depoimento às 13h na delegacia.