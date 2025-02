Princípio de incêndio assusta funcionários de prédio no SIA

As chamas, que se iniciaram na cozinha de uma loja, foram controladas por funcionários do estabelecimento - (crédito: Divulgação/CMBDF)

Um princípio de incêndio assustou os funcionários de um edifício comercial no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), na tarde deste sábado (8/2).

Ao chegarem, os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) se depararam com muita fumaça saindo de uma das janelas do prédio. Rapidamente, as equipes entraram e localizaram o foco do incêndio na cozinha de uma loja.

As chamas foram controladas por funcionários do estabelecimento, que utilizaram extintores do prédio, antes da chegada dos bombeiros.

Após controlarem a situação, os bombeiros realizaram a evacuação do prédio e uma busca minuciosa por possíveis vítimas. Apesar do susto, não houve feridos.

Em seguida, os militares realizaram a ventilação do local para remover a fumaça dos ambientes e garantir a segurança do prédio. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incidente.