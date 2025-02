Homem que matou vizinho por vaga, em Samambaia, tem prisão mantida

Passou por audiência de custódia, na manhã deste domingo (9/2), Francisco Evaldo de Moura, 56 anos, acusado de matar o vizinho, Adriano de Jesus, 50, por causa de uma vaga em um estacionamento público. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, portanto, o acusado deve permanecer preso durante todo o desenrolar do processo. A informação foi confirmada ao Correio pelo advogado de acusação Marcos Akaoni, da equipe Akaoni e Cardoso Advocacia, que representa a família da vítima.

Francisco está na Carceragem da Polícia Civil e, até amanhã segunda-feira (10/2) onde será transferido, para o Complexo Penitenciário da Papuda. Os próximos passos incluem a finalização do inquérito, no qual são aguardados os laudos periciais. Mais testemunhas também devem ser ouvidas. Concluído o processo, cabe ao Ministério Público três possibilidades: oferecer a denúncia para iniciar a ação penal, solicitar a remessa dos autos à delegacia de origem para novas diligências ou promover o arquivamento do caso.

Além de ser acusado por homicídio consumado e tentado, contra Gabriel Ferreira, 20, filho de Adriano, Francisco responderá pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de três a seis anos, visto que a arma usada no crime, uma pistola 9mm, pertence ao filho dele, um cabo do Exército.